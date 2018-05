Condividi la notizia

MIBACT

Domenica 6 maggio ingresso gratuito per musei e aree archeologiche statali

L'iniziativa del Ministero dei beni e attività culturali e del turismo riguarderà oltre 480 musei, siti archeologici e monumenti in tutta Italia.

Il Ministero dei beni e attività culturali e del turismo rende noto attraverso il proprio sito istituzionale che domenica 6 maggio 2018 torna l'iniziativa "Domenica al Museo".

Oltre 480 tra musei, siti archeologici e monumenti in tutta Italia accoglieranno liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale nazionale.

In vigore dal luglio del 2014 l’iniziativa ha visto la partecipazione in tutte le sue edizioni di oltre 10 milioni di visitatori nei soli musei statali.



Il decreto Franceschini (Decreto 27 giugno 2014, n. 94), in vigore dal 1° luglio 2014, stabilisce che ogni prima domenica del mese non si paga il biglietto per visitare monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali dello Stato.

Elenco Luoghi: 485

Il seguente elenco - musei gestiti dal MiBACT e alcuni Musei Civici e Privati - è stato compilato sulla base delle informazioni pervenute dalle strutture periferiche competenti.

: Segnalare le adesioni e gli eventuali aggiornamenti e/o integrazioni a dbunico.supporto@beniculturali.it

[1] Alcuni luoghi sono visitabili su prenotazione. Si consiglia di consultare sempre le schede di dettaglio.

[2] L'Area archeologica di Pompei, effettua ingresso a fasce orarie

[3] Si segnala che l'ingresso all'Anfiteatro Flavio (Colosseo), sarà contingentato. L'accesso al Monumento potrà essere rallentato fino al raggiungimento degli standard di sicurezza (max 3000 unità).

Fonte: MIBACT, comunicato sul portale del Ministero

Paolo Romani

(3 maggio 2018)



