Associazione bancaria

Banche-imprese: moratoria rate e agevolazioni in Accordo per Genova

Per sostenere Una adeguata fase di transizione fino al ripristino di una rete infrastrutturale adeguata.

Interventi per favorire le misure del Nuovo Accordo per il credito 2019, in particolare la sospensione rate alle Pmi;

possibili facilitazioni bancarie per esigenze di liquidità e nuovi investimenti;

collaborazione per stimolare una migliore attivazione delle strumentazioni agevolative delle Amministrazioni pubbliche.

Sono i principali punti dell’Accordo per Genova siglato tra la Commissione regionale Abi Liguria e le Associazioni di rappresentanza delle imprese (Alleanza Cooperative Italiane Genova, Cna Genova, Confartigianato Genova, Confcommercio Genova, Confesercenti Genova, Confindustria Genova) con l’obiettivo di “sostenere l’economia del territorio della città metropolitana di Genova nella delicata fase di transizione fino al ripristino di una rete infrastrutturale adeguata alle esigenze logistiche e distributive di un sistema produttivo evoluto e integrato”.



In questo senso, la via migliore per Abi Liguria è la piena collaborazione tra il settore bancario e quello imprenditoriale per evitare conseguenze sull’equilibrio finanziario delle imprese e sulle loro prospettive di investimento.



Nel dettaglio, l’Accordo prevede:

- misure di sospensione rate e allungamento dei finanziamenti, in base al Nuovo Accordo per il credito 2019, a partire già dall’1 dicembre 2018, con la possibilità di mantenere lo stesso tasso di interesse del contratto originario di finanziamento ed estendere la misura anche alle imprese di maggiori dimensioni rispetto alle Pmi;

- la possibilità di mettere a disposizione delle imprese dell’area metropolitana di Genova specifiche facilitazioni per rispondere alle esigenze di liquidità, anche connesse all’anticipo delle mensilità aggiuntive dei dipendenti, e nuovi investimenti;

- azioni congiunte nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, nazionali e locali, per integrare e migliorare l’attuale strumentazione agevolativa.



“Giungiamo con profonda convinzione alla sottoscrizione di questo Protocollo – ha dichiarato il Presidente di ABI Liguria, Gianluca Guaitani – per dimostrare la rilevante attenzione delle banche del territorio nei confronti delle imprese trovatesi in difficoltà dopo il crollo del Ponte Morandi. L’intento è supportare tutti i settori economici del tessuto produttivo locale”.

Fonte: ABI, comunicato del 4 dicembre 2018

