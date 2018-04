Condividi la notizia

Ministero Interno

Tutti i comuni al voto alle prossime elezioni amministrative

Più di sette milioni di elettori ed 801 enti coinvolti, 114 comuni con più di 15.000 abitanti, 21 capoluoghi di provincia.

Il Ministero dell'Interno, sul proprio sito istituzionale, ha pubblicato l'elenco dei comuni e delle circoscrizioni comunali interessati alle consultazioni elettorali amministrative del 2018.

Domenica 10 giugno gli elettori dei 594 comuni delle regioni a statuto ordinario interessati dalle elezioni amministrative 2018 andranno alle urne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali.

La data è stata fissata con decreto dal ministro dell'Interno Marco Minniti. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 24 giugno.

Le consultazioni amministrative 2018 riguardano in tutto 799 comuni italiani, dei quali 203 nelle regioni a statuto speciale.

Il voto in Sicilia e in Sardegna è fissato nella stessa data del 10 giugno, mentre in Friuli - Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino - Alto Adige gli elettori interessati andranno al voto rispettivamente il 29 aprile, il 20 maggio e il 27 maggio 2018.

Sul totale dei comuni si contano:

- 114 comuni "superiori", cioè con più di 15.000 abitanti (più di 3.000 in provincia di Trento), e 683 "inferiori";

- 21 capoluoghi di provincia.

I consigli circoscrizionali interessati sono il III e l'VIII Municipio di Roma Capitale.

Link:

Elezioni amministrative 2018 - Dati riassuntivi

Fonte: Ministero dell'Interno, comunicato del 4 aprile 2018

Paolo Romani

(5 aprile 2018)



