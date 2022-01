Condividi la notizia

Pandemia

Terapie domiciliari dei pazienti Covid: il Consiglio di Stato resuscita la circolare del Ministero della Salute

La circolare non impone ai medici prescrizioni terapeutiche vincolanti ma raccomandazioni.

La storia infinita sulle terapie domiciliari del coronavirus non è ancora finita.



Oggi il Presidente Franco Frattini della Terza Sezione del Consiglio di Stato, con decreto monocratico ha sospeso in via cautelare l’esecutorietà della sentenza del TAR Lazio Roma depositata il 15 gennaio scorso che aveva annullato la circolare ministeriale sulla “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2”.

In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che - contrariamente a quanto ritenuta dal TAR - la circolare non impone ai medici prescrizioni terapeutiche vincolanti, ma “raccomandazioni” cioè comportamenti che secondo la vasta letteratura scientifica sembrano rappresentare le migliori pratiche e, pertanto, i Medici dì medicina generale possono assumere scelte diverse da quelle indicate nella circolare come “miglior pratiche” purché motivino "sotto la propria responsabilità (come è la regola) i casi in cui la raccomandazione non sia ritenuta la via ottimale per la cura del paziente”.

Prossima puntata il 3 febbraio 2022, data in cui si celebrerà l’udienza di discussione collegiale innanzi al Consiglio di Stato.

Paolo Romani

Fonte: Massimario Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana

La Direzione

(19 gennaio 2022)



