Covid: bocciate le prescrizioni AIFA e la nota del Ministero della Salute sulle terapie domiciliari

La sentenza del TAR Lazio del 15 gennaio 2022.

Il TAR Lazio, Roma Sezione III Quater, con sentenza depositata in data 15 gennaio 2022, ha accolto il ricorso proposto da alcuni medici di medicina generale e specialisti che hanno contestato le linee guida promulgate da AIFA riportate nella circolare del Ministero della Salute “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2” aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui - anziché dare indicazioni valide sulle terapie da adottare a domicilio - prevedono un lungo elenco delle terapie da non adottare, divieto che non corrisponde all’esperienza diretta maturata dai medici ricorrenti.

In particolare, ad avviso del Collegio, è onere imprescindibile di ogni sanitario di agire secondo scienza e coscienza, assumendosi la responsabilità circa l’esito della terapia prescritta quale conseguenza della professionalità e del titolo specialistico acquisito.

La prescrizione dell’AIFA, come mutuata dal Ministero della Salute, contrasta, pertanto, con la richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia professione, imponendo, anzi impedendo l’utilizzo di terapie da questi ultimi eventualmente ritenute idonee ed efficaci al contrasto con la malattia COVID 19 come avviene per ogni attività terapeutica.

In merito il Collegio rappresenta che il giudice di appello nello scrutinare una analoga vicenda giudiziaria ( la censura afferente alla sola determinazione dell’AIFA) ha precisato che :”… la nota AIFA non pregiudica l’autonomia dei medici nella prescrizione, in scienza e coscienza, della terapia ritenuta più opportuna, laddove la sua sospensione fino alla definizione del giudizio di merito determina al contrario il venir meno di linee guida, fondate su evidenze scientifiche documentate in giudizio, tali da fornire un ausilio (ancorché non vincolante) a tale spazio di autonomia prescrittiva, comunque garantito”.

Quindi, conclude il TAR che il contenuto della nota ministeriale, imponendo ai medici puntuali e vincolanti scelte terapeutiche, si pone in contrasto con l’attività professionale così come demandata al medico nei termini indicata dalla scienza e dalla deontologia professionale.

Paolo Romani

La Direzione

(17 gennaio 2022)



© RIPRODUZIONE CONSENTITA Italian Open Data License 2.0

(indicazione fonte e link alla pagina)