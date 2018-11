Condividi la notizia

Ministero dell’interno

Maltempo, attivo il numero solidale 45500

Le somme raccolte destinate a progetti a favore dei territori coinvolti.

Un aiuto in più per le popolazioni del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria colpite dal maltempo. Dalle ore 0.00 del 4 novembre sarà attivo il numero 45500.

Attraverso gli operatori che aderiranno all’iniziativa sarà, così, possibile donare due euro inviando un sms solidale o effettuando una chiamata da rete fissa.

I fondi raccolti saranno trasferiti dagli operatori, senza alcun ricarico, al Dipartimento della protezione civile che provvederà a destinarli alle regioni interessate e saranno ripartiti proporzionalmente ai danni accertati.

Tali somme saranno impiegate per la realizzazione di progetti a favore dei territori coinvolti, su proposta delle regioni, mentre per le attività emergenziali nelle zone danneggiate è a disposizione il fondo per le emergenze nazionali.

Fonte: comunicato del Ministero dell’Interno

(5 novembre 2018)



© RIPRODUZIONE CONSENTITA Italian Open Data License 2.0

(indicazione fonte e link alla pagina)